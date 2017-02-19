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Güney Kore Tayland'daki Altın Kobra tatbikatında

Güney Kore, Asya-Pasifik bölgesinin en büyük askeri tatbikatı kabul edilen "Altın Kobra" tatbikatına katılıyor.

19.02.2017 - 23:08
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Yonhap'ın Güney Kore Deniz Piyade Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD Pasifik Komutanlığı ve Tayland Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nin liderliğinde 14 Şubat'ta başlayan "Altın Kobra" tatbikatına Güney Kore'nin 57 deniz piyadesi ile katıldığı belirtildi.

Tayland Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin Chonburi eyaletindeki üssünde başlayan ve on gün sürecek tatbikatta ABD, Tayland, Güney Kore, Singapur, Malezya, Endonezya, Japonya, Hindistan ve Çin'den 7 bin 500 askeri personel görev yapıyor. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu on diğer ülke ise tatbikatta gözlemci olarak yer alıyor.

Güney Kore Tayland'daki Altın Kobra tatbikatında

Bu yıl 36'ncısı düzenlenen tatbikatta sekiz savaş gemisi, 52 uçak ve 23 amfibik saldırı gemisi yer alıyor.

Güney Kore'nin tatbikata, sonu tek rakamla biten yıllarda az, çift rakamla biten yıllarda daha çok asker gönderdiği kaydedildi.

Altın Kobra tatbikatlarının ilki 1982 yılında Tayland ve ABD arasında düzenlenmiş, zaman içinde diğer bölge ülkeleri de tatbikata dahil olmuştu.

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