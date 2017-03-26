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Güney Kore'de 3 yıl önce batan gemi çıkarıldı

Güney Kore’de 3 yıl önce meydana gelen “Sewol” faciasında batan gemi, çıkarıldı.

26.03.2017 - 12:59
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Afet uzmanları tam 1073 gün sonra 40 metre derinlikte yatan “Sewol” adlı feribotun enkazını yüzeye çıkardı.

Güney Kore'de 3 yıl önce batan gemi çıkarıldı

300'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

3 yıl önce meydana gelen ülkenin en büyük deniz kazalarından birinde 300’den fazla insan hayatını kaybetmişti. 146 metre uzunluğundaki feribot iki yüzen platform arasında sancak tarafından su yüzüne çıkarıldı.

Süreç geçen yıl feribotun altının kazılarak toplam 33 “kaldırma kirişinin” enkazın altına yerleştirilmesiyle başladı. Daha sonra 66 çelik kablo kirişlere bağlandı.

Güney Kore'de 3 yıl önce batan gemi çıkarıldı

ÇİN FİRMA ÜSTLENDİ

Güney Kore hükümeti, 140 milyon dolar maliyetli işin yapılmasına geçen yıl karar verdi ve kurtarma çalışmasını Shanghai merkezli Çinli bir firma üstlendi.

Enkazı yükseltmek için ilk girişim başarılı oldu. Kurtarma işleminin asıl amacı kayıp olan 9 kişinin cesedine ulaşabilmek. Kayıp yakınlarının da bu yönde talebi vardı.

Güney Kore'de 3 yıl önce batan gemi çıkarıldı

Sewol’ün batmadan önceki son fotoğrafı 16 Nisan 2014’te çekildi. Feribot 476 kişiden oluşan yolcu ve mürettebat ile liman kenti Incheon’dan Jeju Adası’na gidiyordu. Yolcuların çoğu okul gezisine çıkan 11. sınıf öğrencileriydi. Kazanın nedeni bugüne kadar netleşmedi. Aşırı yük ya da teknik arıza üzerinde duruluyor.

CEZA YAĞDI

Kaptan Lee Jun Seok ve kıdemli mürettebat batan gemiyi terk etti ve yolcuları kaderleriyle baş başa bıraktı. 69 yaşındaki Lee 2014’te 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şirketin müdürü de yüksek ceza aldı. Felaketin bu kadar büyük olmasında yetkililerin kurtarma konusundaki çabalarının yetersiz kalması da etkili oldu.

Güney Kore'de 3 yıl önce batan gemi çıkarıldı

MOKPO'YA TAŞINACAK

Feribotun enkazı Güney Kore’nin güneybatısındaki Jindo Adası açıklarında 40 metre derinlikte yatıyordu. Enkaz havuz gemisiyle liman kenti Mokpo’ya taşınacak.

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