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Güney Kore'de aşırı sıcaklar 42 can aldı

Güney Kore'de son 111 yılın en yüksek seviyesine ulaşan sıcaklıklar nedeniyle Mayıs ayı sonundan bu yana 42 kişi hayatını kaybetti

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 10:34..
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Özellikle Japonya'da geçtiğmiz günlerde etkisini hissettiren aşırı sıcaklar yüzlerce kişiyi canından etmişti. Japonya'daki sıcak hava dalgası Güney Kore'ye kaydı. Ülkede yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti.

3 BİN 500 KİŞİYE BEYİN KANAMASI TEŞHİSİ

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, ülkede son 111 yılın en yüksek seviyesine ulaşan sıcaklar nedeniyle mayıs sonundan bu yana 42 kişi öldü.

Sıcaklıkların 40 dereceye dayandığı ülkede, yaklaşık 3 bin 500 kişi beyin kanaması gibi rahatsızlıklardan dolayı hastanelerde tedavi gördü.

Hükümet, klima kullanımını teşvik etmek için, son iki aydır elektrik fiyatlarında indirime gitti.

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