Güney Kore açıklarında bir balıkçı teknesinin yakıt ikmali yapan bir gemi ile çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonrası batan balıkçı teknesindeki 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güney Kore'de balıkçı teknesi battı VİDEO

2 KİŞİ KAYBOLDU

Güney Kore sahil güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Incheon şehri açıklarında batan teknede 2 denizci ve 20 yolcu bulunduğu ifade edildi. Kaza sonrası 2 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopter ve 19 teknenin katıldığı öğrenildi.

MOON JAE-İN'DEN TEDBİR EMRİ

Güney Kore lideri Moon Jae-in kayıp kişilerin bulunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını emretti. Kazada yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.