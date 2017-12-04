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Güney Kore'de balıkçı teknesi battı

Güney Kore'de bir balıkçı teknesi gemiyle çarpıştı. Batan gemide 13 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de kayboldu.

İHA | 04.12.2017 - 11:38..
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Güney Kore açıklarında bir balıkçı teknesinin yakıt ikmali yapan bir gemi ile çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonrası batan balıkçı teknesindeki 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güney Kore'de balıkçı teknesi battı

Güney Kore'de balıkçı teknesi battı VİDEO

2 KİŞİ KAYBOLDU

Güney Kore sahil güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Incheon şehri açıklarında batan teknede 2 denizci ve 20 yolcu bulunduğu ifade edildi. Kaza sonrası 2 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopter ve 19 teknenin katıldığı öğrenildi.

Güney Kore'de balıkçı teknesi battı

MOON JAE-İN'DEN TEDBİR EMRİ

Güney Kore lideri Moon Jae-in kayıp kişilerin bulunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını emretti. Kazada yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Güney Kore'de balıkçı teknesi battı

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