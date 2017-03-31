Arsal ilçesinde meydana gelen patlamada iki Suriyeli öldü, üç kişi yaralandı.

Türkiye'nin en büyük ikinci viyadüğü olan Karaağaç Bağlantı Yolu'nun (Meriç Köprüsü) açılışı Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park tutuklandı

Güney Kore eski Devlet Başkanı Park, görevinden azledilmesine neden olan yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak tutuklandı.