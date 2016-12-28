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Güney Kore'de eski Sağlık Bakanı'na yolsuzluk gözaltısı

Güney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında eski Sağlık Bakanı Moon Hyung-pyo gözaltına alındı.

AA | 28.12.2016 - 14:40
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korebakan

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında eski Sağlık Bakanı Moon Hyung-pyo gözaltına alındı.

Moon, Samsung iştiraki iki şirketin tartışmalı birleşme anlaşmasını desteklemesi için Ulusal Emekilik Hizmetleri Kurumuna baskı yapmakla suçlanıyor. Savcıların, Moon'un tutuklanıp tutuklanmayacağına 48 saat içinde karar vereceği ifade edildi.

SİYASİ MENFAAT SAĞLAMAKLA SUÇLANIYOR

Bu arada savcılar, Park'ın eğitim ve kültürden sorumlu eski sekreteri Kim Sang-ryul'u, Park yönetimine mesafeli olan sanatçı ve fikir adamlarını "kara listeye" alarak devlet desteğinden mahrum bıraktığı yönündeki iddiaları soruşturmak üzere ifadeye çağırdı.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.

BAĞIŞÇI HOLDİNGLER HAKKINDA İNCELEME YAPILDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Park'ın gözatındaki dostu Choi'nin yöneticisi olduğu kültür ve spor alanlarında faaliyet gösteren Mir ve K-Sports adlı iki vakıf mercek altına alındı. Aralarında söz konusu vakıflara 20 milyon wondan (yaklaşık 60 milyon lira) fazla bağış yapan elektronik devi Samsung'un da bulunduğu bağışçı holdingler hakkında inceleme yapıldığı belirtilmişti.

Holdinglerin söz konusu bağışlar karşılığında devletten herhangi bir özel menfaat elde edip etmediği araştırılıyor. Soruşturmanın özellikle Ulusal Emeklilik Hizmetleri Kurumunun geçen yıl Samsung ve şirkete ait başka firmalar arasında yapılan bir birleştirme düzenlemesine verdiği onayın üzerinde durduğu bildirilmişti. Konuyla ilgili Emeklilik Kurumundan bir yetkilinin ifadesine başvurulmuştu.

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