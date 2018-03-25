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Güney Kore'de feribot kazası

Güney Kore'de feribot kazası meydana geldi. Kazada 192 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 11:44..
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Güney Kore'de feribot kazası

Güney Kore sahil güvenlik yetkilileri, ülkenin güneybatısı açıklarında kayalıklara çarpan bir feribottaki 192 kişinin kurtarılmaya çalışıldığını açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güney Kore sahil güvenlik yetkililerinden aktardığına göre ülkenin güneybatı kıyısı açıklarında seyreden bir feribot kayalıklara çarptı, feribotta 192 kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bir yetkili de yolcuların kurtarılma şansının yüksek olduğunu çünkü feribotun batmakta olduğuna dair bir emare olmadığını söyledi.

BÜYÜK FACİA YAŞANMIŞTI

Güney Kore'de 2014'te yaşanan Sewol gemisi faciasında çoğu lise öğrencisi en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, olay ülkenin en büyük gemi kazası olarak tarihe geçmiş ve ülkede infial yaratmıştı.

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