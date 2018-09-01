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Güney Kore'de okullarda kahve içmek yasaklandı

Güney Kore hükümeti, öğrencilerde son zamanlarda baş gösteren kalp çarpıntısını gerekçe göstererek ilk ve orta dereceli okullarda kahve içmeye yasak koydu.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 10:37..
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  2. Eğitim

Güney Kore çocuklara en sıkı eğitimin verildiği ülkelerden. Öğrenciler, zorlu sınavlara tabi tutuluyor. çalışmak ve uyanık kalmak için de çok kahve tüketiyorlar. Ancak bazı öğrencilerde kalp çarpıntısı şikayetleri baş gösterince, ilk ve orta okullarda kahve satışı yasaklandı.

AMAÇ DAHA SAĞLIKLI BİREY

Karar bazı öğrencilerin kahve içtikten sonra yaşadıkları kalp çarpıntısı ardından geldi. Kahve yasağıyla, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin daha sağlıklı beslenmeleri amaçlanıyor.

Güney Kore'de okullarda kahve içmek yasaklandı

14 EYLÜL'DE HAYATA GEÇECEK

Buna göre 14 Eylül'den itibaren okul kantinlerinde, büfelerde ve otomatik satış makinalarında kahve satılması yasaklanacak. Kahve içen öğrencilerde baş dönmesi ve başka rahatsızlıkların ortaya çıktığı gözlendi.

ENERJİ İÇEĞİNE DE KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Hükümet, daha öncede okullarda satılan enerji içeceği ne kısıtlama getirmişti. Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı sağlıklı gıda tüketimi alışkanlığının yaratılma seferberliğine, okullardan başladığını söylüyor.

Güney Kore'de okullarda kahve içmek yasaklandı

ÜLKEDE KAHVE TÜKETİMİ FAZLA

Güney Kore, Asya'nın açık ara en çok kahve tüketen ülkesi. İşte bu yüzden bu aşırılığın önüne geçilmesi, düğmeye basılması o kadar da şaşırtıcı değil.

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