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Güney Kore'de tatbikatlı olimpiyat hazırlığı

Önümüzdeki kış aylarında Güney Kore'de gerçekleştirilecek olan Olimpiyat Oyunları öncesinde gerçeği aratmayan bir terör tatbikatı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 11:53..
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Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na sayılı günler kala tüm hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Kuzey Kore tehdidi ile ateş çemberine dönen bölgede, olimpiyat oyunlarında oluşabilecek acil durum senaryolarına karşı terör tatbikatı gerçekleştirildi.

Güney Kore'de tatbikatlı olimpiyat hazırlığı -GALERİ

Güney Kore'de tatbikatlı olimpiyat hazırlığıREUTERS/Kim Hong-Ji (Anti terör birlikleri saldırıya müdahale ediyor.)

TERÖR SENARYOSU CANLANDIRILDI

Olimpiyat oyunlarının yapılacağı stadyumda gerçekleştirilen tatbikatta, bir terör senaryosu canlandırıldı. Senaryoya göre teröristler stada baskın gerçekleştirecek, anti birlikler ise teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirecekti.Güney Kore'de tatbikatlı olimpiyat hazırlığıREUTERS/Kim Hong-Ji (Anti terör birliklerinin olay yerine gelişi.)

Senaryoya her aşamada bağlı kalan olimpiyat komitesi tarafından yaptırılan bu tatbikat, gerçeğini aratmadı. Gerçek mühimmat ve silahların kullanıldığı eğitimde, iki araç havaya uçuruldu. Tatbikata helikopterler de hava desteği sağladı.Güney Kore'de tatbikatlı olimpiyat hazırlığıREUTERS/Kim Hong-Ji (Senaryo gereği saldırıya uğrayarak patlatılan araçlar.)

NÜKLEER SALDIRI AYRINTISI

Kuzey Kore tehditine maruz kalan Güney Kore, tehditin kaynağı olan nükleer saldırılara karşı da bir tatbikat gerçekleştirdi. Bölgede özel kıyafetli uzmanların yararlılara müdahale ettiği görülürken, bu ayrıntının Kuzey Kore ile yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı yapıldığı tahmin ediliyor.Güney Kore'de tatbikatlı olimpiyat hazırlığıREUTERS/Kim Hong-Ji (Kimyasal saldırıya müdahale eden özel birlik)

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