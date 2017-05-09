Güney Kore'deki erken seçim sonuçlanıyor

4 Mayıs’ta başlayan oy verme işlemi katılım oranını arttırmak için 5 gün boyunca devam etti. Katılımın %85 oranında olması bekleniyor.

KUZEY KORE İLE DİYOLOG KURMA VAADİ

Anket sonuçlarına göre seçimlerin en büyük favorisi ana muhalefet partisi Demokratik Parti’nin adayı Moon Jae-in. Merkez sol görüşten Moon’un en önemli seçim vaadi, savaşın eşiğinde bulundukları Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden kurmak.

Anketler Halkın Partisi’nin kurucusu Ahn Cheol-soo’nun oyların %21’ni alacağını gösteriyor. Yeni Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la aralarında birçok benzerlik kurulan Ahn Cheol-soo, 55 yaşında bir doktor.

İDAM CEZASINI OLUMLU KARŞILIYOR

Seçimlerin bir diğer güçlü ismi Kore Özgürlük Partisi’nin adayı Hong Joon-pyo. Eski bir savcı olarak kariyerini organize suçlar ve kumarla savaş üzerine kuran muhafazakar Joon-pyo, idam cezasına da olumlu yaklaşıyor.

Eski Başkan Park Geun-hye, adının yolsuzluk skandalına karışmasının ardından kasım ayında görevinden alınmıştı. Yeni devlet başkanı 10 Mayıs’ta görev başına geçecek.