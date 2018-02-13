taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,7983
EURO
4,6699
ALTIN
161,54
PETR
62,6300

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda nörovirüs alarmı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, nörovirüs adlı virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı.

AA | 13.02.2018 - 01:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yetkililer, virüsün Pyeongchang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kişiye bulaştığını doğruladı.

Virüsün görüldüğü 194 kişiden 147'sinin iyileştiğini ve karantinadan çıkarıldığını bildiren yetkililer, 47 kişinin ise karantinada tutulduğunu ifade etti.

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda nörovirüs alarmı

ATLETLERE BULAŞMADI

Yetkililer, virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığını belirtti.

Olimpiyatlar öncesinde virüsü taşıdığı endişesi bulunan bin 200 güvenlik görevlisi görevden alınırken, güvenliğin sağlanmasına Güney Kore Ordusu'nun destek verdiği kaydedildi.

Oyunların düzenlendiği her yere, kişilere ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi uyarısında bulunan işaretler yerleştirildi.

Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İsrail: Batı Şeria'nın ilhakı için ABD ile görüştük
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak ederek 'tam egemenlik' sağlama konusu için ABD yönetimi ile görüştüğü bildirildi.
BM: Onbinlerce çocuk silahlı grupların elinde
Birleşmiş Milletler'den, geçen yıl çatışmaların yaşandığı 20 ülkede savaşçı olarak kullanılan 5 binden fazla çocuğun serbest bırakıldığı bildirdi.
Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi
Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin'in, hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle ifade verdiği bildirildi.
Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bugüne kadar Ortadoğu ile ilgili süreçler için harcadığı parayı "büyük bir hata" olarak yorumladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

130
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

58
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

34
Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

11
Babasına yardıma giden çocuk kazada yaşamını yitirdi

Babasına yardıma giden çocuk kazada yaşamını yitirdi

0
Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

2
Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı

Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM