Güney Kore'den Bitcoin'i yasaklayacak hamle

Güney Kore hükümeti çağın getirdiği önemli atılımlardan olan kripto parayı yasaklamaya hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı ülkede Bitcoin ve benzeri kripto paralar ile yapılacak olan ticari ödemelerin önünü kesecek yasa çıkartacak.

KRİPTO PARA YASAĞI

Mecliste milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa, gelecekte kripto paraların ticari faaliyetlerde kullanılmasına engel olacak. Sanal para piyasasının spekülasyona açık oluşu sebebiyle haksız rekabete neden olabilecek bir platform olduğunu düşünen hükümet yetkilileri, bu nedenle harekete geçerek böyle bir önlem aldılar.

SANAL PARADA DEV SERT DÜŞÜŞ

Tasarısının hazırlaması kripto piyasasını adeta uçurumdan aşağı itti. Bu haber ardından Coinbase takaslarında Bitcoin %12, Ethereum ise %7.6 düşüş yaşadı. Kore Cumhuriyeti dışişleri bakanı konuyla ilgili "Dijital para birimleri konusunda büyük endişelerimiz var ve adalet bakanlığı kripto para birimleri ile ticareti yasaklamak için bir yasa tasarısını hazırlıyor." sözlerini söyledi.