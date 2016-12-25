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Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin

Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.

AA | 25.12.2016 - 09:47
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Tatil için gittikleri İstanbul'da tanışan Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, 4 yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün yaparak taçlandırdı.

Kent merkezindeki bir halı sahada yapılan düğüne, gelin ve damadın yakınları katıldı. Yörenin örf ve adetlerine göre yapılan görkemli düğün töreni, gelinin lüks bir otomobille gelmesiyle başladı.

Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin

Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin VİDEO

HAKKARİLER, KORELİ DÜNÜRLERİNE HALAY ÇEKTİRDİLER

Koreli gelin ile davetliler, örf ve adetler karşısında zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hakkarililer de Korelilerle dünür olmanın mutluluğunu yaşadı. Hakkarililer, Koreli dünürleriyle halaylar çekerek çiftin mutluluğunu paylaştı.

Davetlilerin damat ve gelini tebrik ettiği düğün, birlikte halayların çekilmesiyle son buldu.

Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin

Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin

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