Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin

Tatil için gittikleri İstanbul'da tanışan Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, 4 yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün yaparak taçlandırdı.

Kent merkezindeki bir halı sahada yapılan düğüne, gelin ve damadın yakınları katıldı. Yörenin örf ve adetlerine göre yapılan görkemli düğün töreni, gelinin lüks bir otomobille gelmesiyle başladı.

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HAKKARİLER, KORELİ DÜNÜRLERİNE HALAY ÇEKTİRDİLER

Koreli gelin ile davetliler, örf ve adetler karşısında zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hakkarililer de Korelilerle dünür olmanın mutluluğunu yaşadı. Hakkarililer, Koreli dünürleriyle halaylar çekerek çiftin mutluluğunu paylaştı.

Davetlilerin damat ve gelini tebrik ettiği düğün, birlikte halayların çekilmesiyle son buldu.