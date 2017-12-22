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Güney Kore'den Kuzey Kore’ye ön koşulsuz görüşme çağrısı

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmek istediklerini söyledi.

AA | 22.12.2017 - 14:09..
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Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore ile görüşmeler düzenlemeleri durumlarında iki tarafı ilgilendiren konuları açık fikirli ve ön şartsız görüşmek istediklerini belirtti.

Güney Kore'den Kuzey Kore’ye ön koşulsuz görüşme çağrısı

"ÇÖZÜME YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

Yonhap ajansının haberine göre; Cho, bu minvalde iki taraf arasındaki hasar gören ilişkileri onarmak ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununun çözümüne daha fazla yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

PYONGYANG YÖNETİMİNİN GÜNEY KORE KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILMASI BEKLENİYOR

Ayrıca Pyongyang yönetiminin Güney Kore'de gelecek şubat ayında düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılmasını umduğunu belirten Cho, Kim Jong-un yönetiminin müzakerelerin başlaması arayışına girmesinin de iyi bir tutum olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.

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