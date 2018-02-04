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Güney Koreli genç kripto para yüzünden intihar etti

Ekonomi piyasasını kasıp kavuran kripto par, ilk canı aldı. Güney Kore'de bir kişi kaybettiği para nedeniyle intihar etti.

DHA | 04.02.2018 - 13:56..
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Güney Kore’de bir üniversite öğrencisi, 200 milyon wonluk (yaklaşık 700 bin lira) kripto para yatırımını kaybedince intihar etti.

Güney Koreli genç kripto para yüzünden intihar etti

700 BİN LİRA BATIRDI

Yerel medyaya göre Güney Kore’nin Busan kentinde 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, ülkede kripto para birimlerine getirilen düzenlemelerin ardından üniversiteyi terk edip sosyal görevli olarak çalışmaya başladı.

Haberlelerde, depresyon ve uykusuzluk şikayetleri olan öğrencinin kripto para piyasasındaki değişimler ve ülkenin yaptırımlarının ardından 200 milyon wonluk kripto para yatırımını kaybettikten sonra intihar ettiği belirtildi.

HELYUM GAZI İLE İNTİHAR

Annesi tarafından Perşembe günü kafasında bir plastik sıkıştırma paketiyle bulunan gencin odasında aynı zamanda 13 litrelik helyum gazı bulundu.

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