Güney Koreli kadınlar yaşam süresi rekorunu kıracak

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Imperial College London ve Dünya Sağlık Örgütü 35 ülkede yaşam beklentisini analiz etti. Kadınlar ve erkekler arasındaki ortalama yaşam süresi farkının 2030 yılına kadar bütün ülkelerde azalacağı tespit edildi.

KADIN YAŞ ORTALAMASI 90'I GEÇEN İLK ÜLKE GÜNEY KORE OLACAK

Eğer tahminler gerçekleşirse Kore kadınlarda ortalama yaşam beklentisinin 90'ı aştığı ilk ülke ünvanını elde edecek. Araştırma ekibinden Profesör, Majid Ezzati, "Güney Kore birçok şeyi doğru yaptı. Şu anda obezite oranı dünyada en düşük olan ülkelerden biri ve hipertansiyonla mücadelede çok başarılılar" açıklamasını yaptı.

Veriler ayrıca uzun yaşam ülkesi olarak bilinen Japonya'nın tahtını kaybedeceğini de gösteriyor. Rapora göre Japonya kadınlarda ortalama yaşam beklentisi sıralamasında 2030 yılına kadar Güney Kore ve Japonya'nın gerisine düşecek. Ayrıca erkeklerde dördüncü sırada olan Japonya yine gerileyerek 11. sıraya kendine yer bulacak.

ABD GERİLERE DÜŞÜYOR

Japonya gibi ABD de aynı konuda gerilere düşüyor. 2030 yılında ülkedeki ortalama yaşam beklentisinin kadınlarda 83, erkeklerde 80 olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlar ABD'yi Meksika'daki seviyeye indirecek. Daha önceki raporlar Amerikalıların uzamayı bıraktığını gösteriyordu. Uzmanlar bu durumu beslenme düzeninin kötüleşmesiyle açıklamaya çalışıyorlardı. Ülke sağlık sigortasının pahalı olması da yaşam beklentisini düşüren sebepler arasında.