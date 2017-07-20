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Güney Koreliler Konya'da

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir heyet, Konya'daki Kore gazileriyle bir araya geldi.

20.07.2017 - 21:07
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Güney Kore'nin eski Ankara Büyükelçisi Chang Yeob Kim, Türkiye Muharip Gazileri Derneği tarafından bir otelde düzenlenen Kore gazilerine vefa gecesinde yaptığı konuşmada, Türk askerlerinin Kore için savaştığını ve Kore'nin bugünlere gelmesinde fedakarlıklarının büyük payı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İLE KORE KAN KARDEŞİDİR"

Kim, Türkiye-Kore ilişkilerinin çok iyi derecede geliştiğini vurgulayarak "Hayatını kaybetmiş olan gazilerimiz öbür dünyada huzurlu ve mutlu yaşıyordur. Bu etkinliği görselerdi çok sevinirlerdi. Türkiye ile Kore kan kardeşidir. Bu, Türkiye ve Kore halkının kardeşliğini ifade etmektedir." diye konuştu.

Güney Koreliler Konya'da

TÜRKÇE VE KORECE ŞARKILAR SÖYLENDİ

Türkiye'de birçok Kore malının kullanıldığını belirten Kim, bu gelişmeyi iki ülke arasındaki ilişkilere bağladığını kaydetti. Programda, Kore halk dansı gösterisinin ardından grup, Korece ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Güney Koreliler Konya'da

Güney Koreliler Konya'da

Güney Koreliler Konya'da

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