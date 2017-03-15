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Güney Osetya askeri birlikleri Rus ordusuna katılacak

Putin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın askeri birliklerinin Rus ordusuyla birleşmesi için harekete geçti

15.03.2017 - 04:28
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Devlet Başkanı Putin, Güney Osetya ile yapılacak askeri işbirliği müzakerelerinin yürütülmesi görevini Savunma ve Dışişleri bakanlıklarına veren kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Rusya Federasyonu yönetimi, Rusya ve Güney Osetya arasındaki Güney Osetya'nın bireysel askeri birliklerinin Rusya silahlı kuvvetleriyle birleşmesi anlaşmasının imzalanmasına yönelik teklif kabul edilsin." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Güney Osetya askeri birlikleri Rus ordusuna katılacak

Kararnamede, Rusya Federasyonu Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, Güney Osetya ile görüşmelerin sürdürülmesi, karşılıklı onay alınması ve söz konusu anlaşmanın imzalanması için görevlendirildiği kaydedildi.

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Öte yandan, Rusya ve Güney Osetya'nın silahlı kuvvetlerinin birleşmesi girişimi konusunda açıklama yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın Uluslararası İlişkileri Danışmanı Tengiz Pkaladze, Moskova yönetimi ile Güney Osetya'nın girişiminin Gürcistan toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit etiğini söyledi.

Rusya silahlı kuvvetleri ile Güney Osetya'nın askeri birliklerinin birleşmesini Gürcistan'ın ilhakına yönelik atılan bir adım olarak gördüklerini ifade eden Pkaladze, "Gürcistan, bu yasa dışı girişimini kabul etmeyecek ve buna alışmayacaktır." dedi.

Güney Osetya askeri birlikleri Rus ordusuna katılacak

RUSYA VE GÜNEY OSETYA ARASINDA ANLAŞMA VAR

Rusya ile Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya arasında 2015 yılında imzalanan "ittifak ve entegrasyon" anlaşmasına göre, Rusya, Güney Osetya’nın savunma ve güvenliğini sağlayacak. Anlaşmada, Güney Osetya Silahlı Kuvvetlerine ait bazı askeri birliklerin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olacağı belirtilirken, tarafların birine askeri saldırının yapılması durumunda diğer tarafın da bu saldırıya uğramış kabul edileceği kaydediliyor.

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