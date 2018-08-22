Güney Pasifik'te 6,5 şiddetinde deprem

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Vanuatu’nun Malekula Adası’ndaki Lakatoro köyüne 78 kilometre uzaklıktaki Ambrym bölgesinde 6,5 şiddetinde deprem oldu.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yerin 13 kilometre derinliğinde meydan geldiği belirtilen şiddetli depremin ardından Vanuatu Meteoroloji ve Jeolojik Tehlikeler Bölümü yetkililerinden Dan Dari, deprem bölgesinde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Pasifik Uyarı Merkezi ve Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamalarda da tsunami tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.