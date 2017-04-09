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Güney Sudan'da çatışma: 10 ölü

Sudan'ın batısındaki Doğu Darfur eyaletinde El-Mealiya ile Er-Rizeykat kabileleri arasında çatışmalar çıkktı.

09.04.2017 - 01:44
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Mealiya kabilesi Şura Meclisi Başkanı Merdes Cuma AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rizeykat kabilesinden bazı kişilerin hayvanlarını çalması neticesinde başlayan çatışmalarda Mealiya'dan 2, Rizeykat'tan da 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Cuma halihazırda kabileler arasındaki çatışmanın durduğunu ifade etti.

İki kabile arasındaki husumetin 4 yıldır devam ettiği belirtiliyor.

Sudan yönetimi geçen perşembe, Darfur sınırındaki Kuzey ve Batı Kordofan eyaletlerinde El-Kebabiş ve El-Humr kabileleri arasında çıkan çatışmalarda 51 kişinin öldüğünü, 28'inin yaralandığını duyurmuştu.

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