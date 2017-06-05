taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.192
USD
3,5207
EURO
3,9642
ALTIN
144,80
PETR
49,4200

Güney Sudan'da çatışma: 38 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Gogrial eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada en az 38 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı

05.06.2017 - 23:12
  1. Haberler
  2. Dünya

sudan çatışma

Gogrial Vali Yardımcısı Agoth Mel, ülkenin kuzeyindeki eyalette, Güney Sudan'ın en büyük etnik grubu Dinka'ya mensup Apuk ve Aguok kabileleri arasında çatışma çıktığını, olayda en az 38 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını söyledi.

ARAZİ VE SU PAYLAŞIMI ANLAŞMAZLIĞI

Çatışmaların sınır anlaşmazlığı ile otlak arazi ve su paylaşımı yüzünden kaynaklandığını belirten Mel, "Her iki grup da birbirlerinden intikam almak istediğini iddia ediyor." dedi.

Mel ayrıca, Güney Sudan'da yaşanan çatışmaların ve toplu katliamların ardında ülkedeki istikrarsızlığın arttığını belirtti, sivillerin elinde silahların olduğunu aktardı.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı.

Başkent Cuba'da, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar 8 Temmuz 2016'da yeniden başlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Küçük Ümran’ın son görüntüleri ortaya çıktı
18 Ağustos 2016'daki hava saldırısının ardından ambulanstaki görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran bebeğin son görüntüleri ortaya çıktı.
ABD'den Katar krizi hakkında açıklama
Pentagon, Katar'dan yürütülen Afganistan, Irak ve Suriye’deki operasyonlarda bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.
İtalyan yargısı mafya babasına merhamet etti
Müebbet hapis yatan Sicilyalı mafya babası Riina'nın, yaşı nedeniyle diğer mahkumlar gibi saygın biçimde ölebilme hakkı olduğu kararı alındı
ÖSO: Rejim uçağı düşürdük
ÖSO'ya bağlı askeri muhalif gruplardan Usud el-Şarkiyye birliği, Şam kırsalında rejime ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM