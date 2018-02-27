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Güney Sudan'da milyonlarca insan açlık tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler, önlem alınmazsa Güney Sudan'da 7 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını bildirdi.

AA | 27.02.2018 - 06:20..
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Birleşmiş Milletler (BM), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Güney Sudan'daki insani duruma ilişkin rapor yayımlandı.

Raporda, ülkeye önümüzdeki aylarda sürdürülebilir insani yardım ve erişim izni sağlanmaması halinde 7 milyondan fazla insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Yağışsız geçebilecek mayıs ve temmuz ayları arasındaki dönemin açlık için en riskli zaman dilimi olacağı belirtilen raporda, özellikle 29 bini çocuk olmak üzere 155 bin kişinin "açlığın en şiddetli evresini" yaşayabileceğine dikkat çekildi.

BM raporunun geçen yıl Güney Sudan'ın bazı bölgelerinde kıtlık ilan edilmesini takiben hazırlandığı aktarılan raporda, geçen ay 5,3 milyon kişinin her gün yiyecek bulmakta zorluk çektiğine işaret edildi.

Güney Sudan'da milyonlarca insan açlık tehlikesi altında

"YENİ BİR KITLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rapora dair görüşlerini açıklayan FAO Sudan Temsilcisi Serge Tissot, "Durum son derece hasas ve yeni bir kıtlıkla karşılaşmaya yakınız. Tahminler sert. Eğer bu tahminleri göz ardı edersek artan bir trajedi ile karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.

Tissot, çiftçilerin desteklenmesi durumunda, yerel üretim artışından dolayı ülkenin gıda güvenliği durumunda hızlı gelişme görüleceğini kaydetti.

WFP Güney Sudan Temsilcisi Adnan Khan ise yaşanan çatışmaların ülkedeki durumu her geçen yıl daha da kötüleştirdiğini belirtti.

GÜNEY SUDAN'IN TALİHSİZ KADERİ

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

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