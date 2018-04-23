Güney ve Kuzey Kore sınırında bir ilk: Porpaganda durdu

Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin 10 yıl içindeki ilk zirvesine günler kala Seul, iki ülke arasındaki sınırdan dev hoparlörlerle yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu.





YENİ BAŞLANGICA KATKI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Umarız bu karar iki Kore'nin birbirine karşı yaptığı eleştiriyi ve propagandayı durdurur, barışı ve yeni bir başlangıcı yaratmaya katkı sağlar" dendi.

Kararla birlikte 2 yıl sonra ilk kez Güney Kore'nin sınırdan yaptığı propaganda yayınları durmuş oldu.

PYONGYANG'DAN KARŞILIK GELMEDİ

Kuzey Kore'nin de sınırda propaganda yayını yapan hoparlörleri bulunuyor ancak Pyongyang'ın bu yayınları durdurup durdurmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Moon-Kim zirvesi cuma günü (27 Nisan) sınırdaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelerek iki ülke arasında yeni bir dönemin adımını atacak.







