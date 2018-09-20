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Güney'den Kuzey Kore'ye: 70 yıllık husumeti bitirelim

Son 11 yıldır Kuzey Kore’ye giden ilk Güney Kore lideri olan Moon Jae-in, 3 günlük ziyaretinin son gününü de dolu dolu geçirdi. Jae-in Kuzey korelilere 70 yıllık husumeti bitirelim dedi.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 09:59..
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Başkent Pyongyang’daki 1 Mayıs Stadyumu’nda yaklaşık 150000 Kuzey Koreliye hitap eden Moon, Kore Yarımadası’ndaki ‘yeni çağa’ giden yolda kat edilen mesafeyi övdü, 'husumeti' sonlandırma çağrısı yaptı.

Güney'den Kuzey Kore'ye: 70 yıllık husumeti bitirelim

"70 YILLIK HUSUMETİ BİTİRELİM"

NK News’un aktardığına göre bu denli büyük bir kitleye hitap eden ilk Güney Kore lideri olarak da tarihe geçen Moon “5 bin yıl boyunca birlikte yaşadık ama 70 yıldır ayrıyız. Ben burada 70 yıllık husumeti tamamen bitirmeyi ve yeniden tek vücut olabilmek için büyük bir adım atmayı teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güney'den Kuzey Kore'ye: 70 yıllık husumeti bitirelim

"YENİ BİR VATAN YARATACAĞIZ"

Sözlerine “(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ve ben, 80 milyon Kuzey ve Güney Korelinin elinden sımsıkı tutup yeni bir vatan yaratacağız. Bu yeni geleceğimize hep birlikte yürüyelim” diye devam eden Moon büyük alkış aldı.

Güney'den Kuzey Kore'ye: 70 yıllık husumeti bitirelim

PAEKDU ZİRVESİNDE EL ELE BİRLİK MESAJI

Bu arada Moon’un nisanda Kim’le ilk zirvesinde dile getirdiği hayali gerçek oldu.

Paektu Dağ’nın zirvesi, 2750 metreyle Kore Yarımadası’nın en yüksek noktası. Kim’in babası Kim Jong-il’in Paekdu Dağı eteklerindeki bir köyde doğduğuna inanılıyor. Bu yüzden söz konusu dağ Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor.

Güney'den Kuzey Kore'ye: 70 yıllık husumeti bitirelim


 

 

 


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