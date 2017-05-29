Güneydoğu gazisinin asansör isyanı

Güneydoğu'daki terör operasyonu sırasında çatışmada yaralanarak gazi olan Kemal Sarak, saat 00.15 sıralarında Ataköy Metro durağında metrodan indi.

Sarak, evine gitmek için Metrobüs üstgeçitteki engelli asansörünü kullanmak istedi. Ancak asansörün kapalı olduğunu gördü. Bunun üzerine Beyaz Masa'yı telefonla arayan Sarak, asansörün 00.00'dan sonra kapalı tutulduğunu öğrendi. Duruma tepki gösteren Sarak, mağduriyetini cep telefonuyla kaydederek görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Zor durumdaki Sarak'a oradan geçen gençler, tekerlekli sandalyesinden tutarak yardım edip üstgeçitten indirdi.

"BEN BU ÜLKE İÇİN BEDEL ÖDEDİM"

Asansörün kapalı tutulmasına tepki gösteren Sarak, "Türkiye Cumhuriyetinde askerliğimi yaparken çatışmada ağır yaralandım. Güneydoğu gazisiyim 23.30 civarında Taksim'den Şirinevlere metroyla geldim. Ve şuanda köprünün üstünde asansör çalışmıyor. Köprünün üstünde görmüş olduğunuz gibi engelli tekerlekli sandalyemle beraber mağdur kaldım. Beyaz Masa telefonunu aradım, yetkili kişiye durumu bildirdim. Asansörün gece saat 12'den sonra kapalı olduğunu söylediler. Neden kapalı olduğunu sorduğumda, benimle alaylı bir şekilde engellinin gece 12'den sonra dışarı çıkmasının yasak olduğunu söylediler. Arkadaş herhalde uykudan yeni kalkmıştı. Ben bu ülke için bedel ödedim ve bana ağır gelen, bedel ödediğim ülkede, 'engelli kişinin dışarıya çıkması yasaktır' denmesi."

"GECE 12'DEN SONRA BU ASANÖRÜ KAPATIYORLAR"

Yardım eden kişilerden biri olan Serkan Uyumaz da, "Engelli bir vatandaşımız buradaydı, ben de ona şahit oldum. Şirinevler metrobüs durağındayız. Engelli bir gazimiz, engelli olan vatandaşlarımız gece 12'den sonra asansörü kullanamıyor ve bu bizim için çok önemli bir konu. Çünkü engelli olan insanlar bundan yararlanamıyor. Asansör kullanamadığı için tekerlekli sandalyeyle mağdur kalan insanları merdivenlerle indirmek zorunda kalıyoruz. Lütfen devlet yetkilerine rica ediyoruz bu konuyu bir an önce çözüm bulsunlar. Şirinevler'de sürekli oluyor. Gece 12'den sonra bu asansörü kapatıyorlar. Gece 12'den sonra sahura giden, iftara giden, işinden gelen, gezmeden gelen engelli vatandaşlarımız burayı kullanamıyor." şeklinde konuştu.





