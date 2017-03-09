Güneydoğu halkına kaliteli hizmet veriliyor

İçişleri Bakanlığınca DBP'li belediyelere görevlendirme yapılan Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te yürütülen çalışmalarla bölge, kaliteli belediyecilik hizmetlerine kavuşuyor.

PKK'NIN TAHRİBATLARI GİDERİLİYOR

Belediyeler temizlikten asfalta, içme suyundan yola, çocuk, kadın ve gençlere yönelik merkezlerden sosyal alanlara kadar kapsamlı hizmetleri hayata geçirirken, adeta şantiyeye dönüşecek bölgede diğer yandan da terör örgütü PKK'nın neden olduğu şehirlerdeki tahribat gideriliyor.

"Halkın parasının halkın hizmetleri için kullanılması" anlayışı ile hizmet yürütülürken, bazı belediyelerde yapılan düzenlemelerle işçiler maaşlarını zamanında almaya başladı, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanıyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ana planı kapsamında kentte 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçirecek. Raylı sistemle Diyarbakır'ın trafiğinde önemli bir rahatlama oluşturulması hedefleniyor. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayarak, Kayapınar ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sona erecek.

25 BİN 300 TON YENİ ASFALT

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla kent genelinde maliyeti 2 milyon 600 bin lira maliyetle 25 bin 300 ton asfalt kullanırken, tek başına yaşayan, kendi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde gideremeyen 520 yaşlıya, evlerinde kişisel bakım ve ev onarımı, temizliği hizmeti veriliyor.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Silvan Belediyesince ilçede 5 mahallede spor kompleksi kurulması ve 5 bin 700 fidan dikilmesi için çalışma başlatıldı. İlçede geçen yıl yaşanan terör olaylarında zarar gören üç mahallenin alt yapısı yenileniyor.

ŞIRNAK

Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu, içme suyu şebekesi yer teslimi için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.

Kentte belirlenen noktalara dolmuş durakları kuran Şırnak Belediyesi, terör mağduru 4 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturdu. Şırnak Belediyesi, geçen yıl PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla büyük bölümü zarar gören kenti, ilgili bakanlıkların desteğiyle adeta yeniden imar ediyor.

51 MİLYONLUK YENİ YATIRIM

Kentte PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu zarar gören su ve kanalizasyon şebekesi yapım ihalesi yapıldı. 51 milyon liraya mal olacak çalışma, gelecek ay başlayacak.

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, 10 ilçenin tamamında yol, kaldırım, asfalt ve yeşillendirme gibi çalışmalarını aralıksız yürüyor. Ekipler, 10 ilçede mahalleye dönüşen yaklaşık 35 köyde yol ve asfalt bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

SOKAKLAR YENİDEN RESTORE EDİLİYOR

Belediye tarafından temiz bir çevre için okullara bank ve çöp kovası dağıtılırken, mezarlıklar temizlendi, yeni mezar yerleri açıldı, göçme tehlikesi bulunan ve sahipsiz olan mezarlar iyileştirilerek mezarlık içerisinde yıkılan duvarların bakım onarımları yapıldı.

BATMAN

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ekipleri, kent genelinde asfalt, yol yapım, yol açma, kilitli parke taşı, orta refüj ve kaldırım yenileme çalışması başlattı.

70 MİLYONLUK PROJE

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı, spor tesisleri, geleneksel pazarın rehabilite edilmesi, parklar, sinemanın yeniden yapılması, şehir içi ulaşım için 70 milyon liralık proje hazırladıklarını söyledi.

Gercüş ilçesinde KHK ile belediyeye yapılan görevlendirme ile 90 yıl sonra 24 saat kesintisiz içme suyu sağlanması için çalışma başlatıldı. 1926 yılına kadar Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bir köy iken ilçe statüsü kazanan, önce Mardin'e daha sonra 1987 yılında il olan Batman'a bağlanan Gercüş'ün 90 yıllık içme suyu sıkıntısı belediyeye yapılan görevlendirme ile sona erdi.

SİİRT

Siirt Belediyesince, 2 yıl önce tamamlanmasına rağmen hizmete alınmayan otobüs terminali yapılan çalışma ile hizmete girerken, PKK'lı teröristlerin saldırısı nedeniyle bir süre önce Şırnak, Cizre ve Nusaybin'den gelerek kente yerleşen terör mağduru 106 aileye gıda ve giyim yardımında bulunuldu.

Kentin 3 farklı noktasında yaklaşık 10'ar dönüm arazi üzerinde 3 gün pazar, 4 gün otopark olarak kullanılacak alanlar oluşturulması için proje geliştirildi.