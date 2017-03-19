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Güneydoğu'da esnaf HDP'li vekilleri protesto ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün HDP'li 3 milletvekili bir ilçeye gitmiş de esnaf kepenkleri kapatmış. Gördün mü?" dedi.

19.03.2017 - 17:10
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Güneydoğu'da esnaf HDP'li vekilleri protesto ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda  düzenlenen mitingde konuştu.

Soylu konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını Çorlululara ileterek başladı.

Güneydoğu'da esnaf HDP'li vekilleri protesto ediyor

''7 haziranda yüzde 10’u aşınca şımaranları hatırlıyor musunuz? Milleti tehdit edenleri hatırlıyor musunuz ?'' diyen İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"ESNAF HDP'LİLERİ PROTESTO ETMEK İÇİN KEPENK KAPATIYOR"

"Eskiden Güneydoğu'ya siyasetçiler, arkadaşlarımız gittiğinde kepenkkapatırlardı. Size başka bir şey söyleyeyim, dün HDP'li 3 milletvekili bir ilçeye gitmiş de esnaf kepenkleri kapatmış. Gördün mü? Çalma kapını, çalarlar kapını. Tehdit, şantaj, şiddet işlemez, millet kendi hakkını nerede olursa bilir ve arar. Ne demişlerdi onlar, şiddetle ve tehditle oy aldıktan sonra, 'T.C'yi tükürüğümle boğarız' dediler. Hatırlıyor musunuz? Nerede o diyen şimdi?

Güneydoğu'da esnaf HDP'li vekilleri protesto ediyor

"ÖZERKLİK İLAN EDECEKLERMİŞ..."

Bu milletin birliğine, kardeşliğine, yarınlarının özgür ve hür yaşamasına musallat olacak kim varsa hesabını sonuna kadar sorarız. Biri daha vardı, hatırladınız mı? Güneydoğu’da özerklik ilan edeceklermiş, nerede Nusaybin'de, Cizre'de... O gün afrandan tafrandan geçilmiyordu, şu kadar cesaretin varsa özerklik ilan et de boyunun ölçüsünü alalım, hadi bakalım."

Türk milletinin ahını kimsede bırakmayacaklarını ifade eden Bakan Soylu, bu topraklarda şehit olanların asla unutulmayacağını vurguladı.

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