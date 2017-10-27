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Güneydoğu'da konut satışları artıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artış yaşandı.

27.10.2017 - 11:24
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörün etkilerinin giderek ortadan kaldırılması konut satışlarına da yansıdı. Ocak-eylül döneminde bölgedeki konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artışla 57 bin 745'ten 68 bin 189'a çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 9 aylık döneminde Gaziantep'te konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1'lik artışla 21 bin 942'yi buldu. Aynı dönemde Diyarbakır'da yüzde 25,7'lik artışla 14 bin 552 konut satılırken, Şanlıurfa'da yüzde 13,3'lük yükselişle 13 bin 892 konut el değiştirdi.

Güneydoğu'da konut satışları artıyor

YÜZDE 6,9'LUK ARTIŞ

Bölge genelinde ocak-eylül döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 68 bin 189'a ulaştı. Geçen yıl 9 ayda bölgede 57 bin 745 konut satışı gerçekleşmişti. Konut satışlarındaki hareketlilikle bölgenin Türkiye geneli konut satışından aldığı pay da yüzde 6,5'ten yüzde 6,9'a yükseldi.

Türkiye genelinde bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyon 30 bin 728 konut satışı oldu. Böylece, Türkiye genelinde 9 aylık dönem itibarıyla yüzde 11 olan konut satışındaki artış, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 11,8'i buldu.

EYLÜL'D YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

Konut satışlarındaki hareketliliğin eylülle birlikte önemli oranda artması da dikkati çekti. Bölgede geçen yılın eylül ayında 7 bin 100 konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı ayında yüzde 37'lik artışla 9 bin 728 konut yeni sahiplerini buldu.

Geçen ay bölgedeki büyükşehirlerden Gaziantep en fazla konut satılan il oldu. Eylül 2016'da 2 bin 225 konutun satıldığı kentte, geçen ay rakam 3 bin 5'e çıkarak yüzde 35'lik artış kayıtlara geçti.

Güneydoğu'da konut satışları artıyor

DİYARBAKIR'DA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Terörün etkilerinin hızla silindiği illerden Diyarbakır'da da konut satışları aynı dönemde yüzde 43,8'lik artış gösterdi. Kentte Eylül 2016'da bin 449 olan konut satışı, bu yılın aynı ayında 2 bin 84'e yükseldi.

Siirt'te de geçen yılın eylül ayında 195 olan ev satışının bu yılın aynı ayında 348'e çıkmasıyla yüzde 78,4'lük artış görüldü. TÜİK verilerine göre Güneydoğu Anadolu'nun 9 ili ile Türkiye genelindeki toplam konut satışları şöyle:

İller

Eylül

2016

Eylül

2017

Değişim

(Yüzde)

Ocak-Eylül

2016

Ocak-Eylül

2017

Değişim

(Yüzde)
Adıyaman 527 797 51,2 3.821 4.462 16,7
Batman 349 442 26,6 3.132 3.049 -2,6
Diyarbakır 1.449 2.084 43,8 11.572 14.552 25,7
Gaziantep 2.225 3.005 35 18.725 21.942 17,1
Kilis 209 280 33,9 1.885 1.798 -4,6
Mardin 562 883 57,1 4.606 6.265 36
Siirt 195 348 78,4 1.508 1.859 23,2
Şanlıurfa 1.552 1.861 19,9 12.258 13.892 13,3
Şırnak 32 28 -12,5 238 370 55,4
Toplam 7.100 9.728 37 57.745 68.189 11,8
Türkiye 108.918 140.298 28,8 935.811 1.030.728 11
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