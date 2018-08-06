Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da sıcak hava bunaltıyor.

Gaziantep'te vatandaşlar, mesire alanları ve alışveriş merkezlerinde vakit geçirdi. Çocuklar ise belediyelerin tesislerindeki havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Öğle saatlerinde 39 dereceyi aşan sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, su kaynağı bulunan Alleben ve Dülükbaba tabiat parklarına ilgi gösterdi.

Güneydoğu'da sıcak hava bunalttı VİDEO

MALATYA

Malatya'da 39 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle özellikle yaşlı, kadın ve çocuklar ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Sıcaktan bunalanların bazıları ise çeşmelerden akan suyla serinlemeye çalıştı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da da vatandaşlar, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 36 derece olduğu kentte halk serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları tercih etti.

Çocuklar, Hasan Paşa Camisi'ndeki su kanalında yüzüp eğlendi. Bazı vatandaşlar ayaklarını su kanalına sokarak serinlemeye çalıştı.

Balıklıgöl'ü ziyaret eden Mustafa Okkaş, son günlerde kentteki hava sıcaklığından bunaldığını dile getirerek, "Sıcaktan etkilendiğimiz için parklarda serinlemeye çalışıyoruz. Ayrıca buzlu içecekler tüketiyoruz. Sık sık suyla yüzümüzü yıkayarak serinliyoruz." dedi.

ADIYAMAN

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Adıyaman'da vatandaşlar, Demokrasi Parkı içerisindeki gölge alanları tercih etti. Bazı vatandaşlar camilere giderken, çocuklar da oyun oynadı.

Kentte bazı vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

KİLİS

Kilis'te sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Yılın en sıcak günlerini yaşayan kentte sıcaklık gölgede 33 derece ölçüldü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bazı kişiler park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken bazıları da havuzda serinliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde birkaç derece daha artabileceğini bildirdi.