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Güneyin incisi Arsuz tatilcileri bekliyor

Hatay'ın Akdeniz kıyısındaki Arsuz ilçesi, temiz ve dalgasız denizi, yemyeşil doğasıyla bölge turizminin gözde yerleri arasında yer alıyor.

AA | 16.07.2018 - 16:32..
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Amanos Dağları'nın eteklerinde Akdeniz kıyısında yer alan, 68 kilometre sahil şeridine sahip Hatay'ın Arsuz ilçesi, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tatilcilerin uğrak yerleri arasında.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, son birkaç yıldır turizme yönelik çok ciddi hamleler yapıldığını söyledi.

MAVİ İLE YEŞİL BİR ARADA

Arsuz'un yerleşim yeri olarak tarihinin, çok eskilere dayandığını anlatan Culha, "Yerli ve yabancı misafirlerimizin rahat etmesi açısından turizm altyapısıyla alakalı ne kadar konu varsa hepsini ele aldık. Arsuz, Türkiye'de yeşiliyle mavisiyle örnek teşkil eden bir ilçemiz, hatta mavi ile yeşilin uyum içerisinde olduğu ender ilçelerden birisidir. Bu açıdan konaklamadan tanıtıma kadar çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Güneyin incisi Arsuz tatilcileri bekliyor

İlçenin, deniz turizminin yanı sıra dağ turizminin de gözde yerleri arasında yer aldığını vurgulayan Culha, bunun için de çevre düzenlemeleri ve temizlik yaptıklarını söyledi.

Güneyin incisi Arsuz tatilcileri bekliyor ViDEO

"OTELLER YENİLENDİ, EK BİNALAR YAPILDI"

Culha, artan misafir sayısını karşılayacak ölçekte tesislerin yapılmasına yönelik özel sektörün çalışması olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Belediye olarak turizm yatırımlarının daha fazla yapılması adına turizm bölgelerimizde imar planlarımızı yaptık. Yollar onarıldı. Sahilde, kıyıda sürekli temizlik yapıyoruz. Pırıl pırıl bir deniz, harika bir kum, yemyeşil bir doğayla misafirleri bekliyoruz."

Güneyin incisi Arsuz tatilcileri bekliyor


Yurt dışından turistlerin de gelmeye başladığını belirten Culha, yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

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