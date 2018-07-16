Güneyin incisi Arsuz tatilcileri bekliyor

Amanos Dağları'nın eteklerinde Akdeniz kıyısında yer alan, 68 kilometre sahil şeridine sahip Hatay'ın Arsuz ilçesi, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tatilcilerin uğrak yerleri arasında.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, son birkaç yıldır turizme yönelik çok ciddi hamleler yapıldığını söyledi.

MAVİ İLE YEŞİL BİR ARADA

Arsuz'un yerleşim yeri olarak tarihinin, çok eskilere dayandığını anlatan Culha, "Yerli ve yabancı misafirlerimizin rahat etmesi açısından turizm altyapısıyla alakalı ne kadar konu varsa hepsini ele aldık. Arsuz, Türkiye'de yeşiliyle mavisiyle örnek teşkil eden bir ilçemiz, hatta mavi ile yeşilin uyum içerisinde olduğu ender ilçelerden birisidir. Bu açıdan konaklamadan tanıtıma kadar çalışmalar yapıyoruz." dedi.

İlçenin, deniz turizminin yanı sıra dağ turizminin de gözde yerleri arasında yer aldığını vurgulayan Culha, bunun için de çevre düzenlemeleri ve temizlik yaptıklarını söyledi.

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"OTELLER YENİLENDİ, EK BİNALAR YAPILDI"

Culha, artan misafir sayısını karşılayacak ölçekte tesislerin yapılmasına yönelik özel sektörün çalışması olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Belediye olarak turizm yatırımlarının daha fazla yapılması adına turizm bölgelerimizde imar planlarımızı yaptık. Yollar onarıldı. Sahilde, kıyıda sürekli temizlik yapıyoruz. Pırıl pırıl bir deniz, harika bir kum, yemyeşil bir doğayla misafirleri bekliyoruz."





Yurt dışından turistlerin de gelmeye başladığını belirten Culha, yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi.