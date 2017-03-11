Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü

Merkez Mahallesi Ufuk Caddesi üzerindeki Arzık Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 4 arkadaşıyla kaldığı apartmanın 3.katındaki evin penceresinden aşağı düşen Selim Coşkun(48), bahçenin demir korkuluklarına saplandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selim Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Coşkun'un cesedi saplandığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada Selim Coşkun'un uyuşturucu madde suçundan yattığı cezaavinden bir süre önce çıktığını belirledi.

Polisin, Selim Coşkun'un pencereden nasıl düştüğü ile ilgili araştırması sürüyor.



