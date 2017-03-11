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Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü

İstanbul Güngören'de bir apartmanın üçüncü katından bahçe korkuluklarının üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

11.03.2017 - 04:03
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Merkez Mahallesi Ufuk Caddesi üzerindeki Arzık Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 4 arkadaşıyla kaldığı apartmanın 3.katındaki evin penceresinden aşağı düşen Selim Coşkun(48), bahçenin demir korkuluklarına saplandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selim Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Coşkun'un cesedi saplandığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada Selim Coşkun'un uyuşturucu madde suçundan yattığı cezaavinden bir süre önce çıktığını belirledi.

Polisin, Selim Coşkun'un pencereden nasıl düştüğü ile ilgili araştırması sürüyor.

Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü

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