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Güngören'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Güngören'de taksiden indikten sonra otomobilin çarptığı üç gençten biri öldü. Kazada diğer iki genç ile otomobil sürücüsü ise yaralandı.

01.06.2017 - 06:28
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GG

Tozkoparan Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde Topkapı istikametine seyreden Emrah Ekinci idaresindeki 34 GZ 0601 plakalı otomobil, yol kenarında duran Şükrü Aktaş'ın kullandığı 34 TUC 09 plakalı taksi ve bu araçtan inen yolculara, ardından duvara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ekinci, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ekinci ile taksiden indikten sonra otomobilin çarpması sonucu yaralanan yolcular Sedat Özcan (18), İbrahim Ceylan (17) ve Yusuf Taş (16), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"ARAÇ KALDIRIMDAKİ GENÇLERİ ALTINA ALDI"

İbrahim Ceylan'ın hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Taksi şoförü Şükrü Aktaş yaptığı açıklamada, İncirli Caddesi'nden yolcuları aldığını ve olayın yaşandığı yere getirdiğini söyledi.

Aktaş, "Gençler araçtan indiler, kaldırımdaydılar. Bu araç yukarıdan doğru geldi, kaldırımdaki gençleri altına aldı." dedi.

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