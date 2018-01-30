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Güngören'de trafonun patladığı mahalle karanlığa gömüldü

İstanbul Güngören'de mahalle sakinlerini korkutan trafodaki patlamaların ardından elektrikler kesildi.

İHA | 30.01.2018 - 03:45..
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Maraşal Çakmak Mahallesi Birsel Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katındaki trafoda meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı trafoda patlamalar olmaya başladı. Patlama seslerinin ardından mahallede elektrikler kesildi. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine haber verdi.

Güngören'de trafonun patladığı mahalle karanlığa gömüldü

MAHALLE SAKİNLERİ, ELEKTRİK EKİBİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın olup olmadığını kontrol etti. Elektrik ekipleri trafoda gerekli çalışmayı yaptı. Aynı trafoda daha önceden de birkaç kez patlama meydana geldiği öğrenildi. Trafoda tekrar patlama gelmesinden dolayı mahalle sakinleri ile elektrik ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Öte yandan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle mahalle karanlığa büründü.

Trafonun patladığı mahalle karanlığa gömüldü VİDEO

Güngören'de trafonun patladığı mahalle karanlığa gömüldü

"BİR YILDA 5-6 KEZ PATLADI"

Apartman sakinlerinden Münzile Korkmaz, “15 günde, ayda bir trafo patlıyor. Korkudan evlerimizde rahat oturamıyoruz. Yangın çıkıyor, itfaiye geliyor. Çocuklar rezil oldu, gece yarısında sokaklarda. Bunun bir an önce çaresine baksınlar. Bir yılın içerisinde 5-6 kez patladı. Şuan elektriksiz kaldık. Elektrikler yok, bütün mahallede” ifadelerini kullandı.

Güngören'de trafonun patladığı mahalle karanlığa gömüldü



Güngören'de trafonun patladığı mahalle karanlığa gömüldü

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