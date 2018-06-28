taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.212
USD
4,6086
EURO
5,3352
ALTIN
185,26
PETR
77,3400

Güngören'de zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada

İstanbul Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta yaralandı.

DHA | 28.06.2018 - 10:49..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

İki taraf da geri adım atmayınca olaylar çıktı. Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güngören'de zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada ViDEO

Güngören'de zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada

Güngören'de zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada

Güngören'de zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada

Güngören'de zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada

Güngören'de zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

80
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

300
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

72
Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü

47
CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

112
Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

52
Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

Almanlar elenmenin faturasını Mesut'a kesti

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM