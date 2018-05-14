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Günlerce soymak için plan yaptıkları kasa boş çıktı

Antalya'da para kasasını soymak için girdikleri evden kasa boş çıkınca eli boş dönen 4 şahıs, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA | 14.05.2018 - 10:55..
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Kepez ilçesinde yaklaşık 2 ay önce, Ermenek Mahallesi'ndeki müstakil bir eve girebilmek amacıyla günlerce keşif yapan hırsızlar, içerideki para kasasını çalmak için hazırladıkları planı uygulamaya koydu.

Günlerce soymak için plan yaptıkları kasa boş çıktı

KÖPEĞİ KULÜBESİNE SOKTULAR

Eve saat 22.00 sıralarında gelen maskeli 4 kişi, ilk olarak evin bahçesindeki köpeği, ucunda ip bulunan demir çubukla yakalamaya çalıştı. Amaçlarına ilk başta ulaşamayan hırsızlar, daha sonra köpeği kulübesine soktu. Hırsızlardan biri, duvardan bahçeye atlayıp, köpeği kulübesine kilitledi.

Günlerce soymak için plan yaptıkları kasa boş çıktı

ALARM KUTUSUNU SU DOLU KOVAYA SOKTULAR

Güvenlik kamerası ile alarmı da fark eden hırsızlar, alarm kutusunu yanlarındaki su dolu kovaya sokarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, ardından güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi.

Günlerce soymak için plan yaptıkları kasa boş çıktı

KASA BOŞ ÇIKTI

Daha sonra pencereden eve giren 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı. Hırsızlar, evden bir şey almadan ayrıldı.

Sabah geldiğinde hırsız girdiğini fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların eşkalini tespit etti.

Günlerce soymak için plan yaptıkları kasa boş çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık çalışmanın ardından S.Ç. (35), B.Ç. (44), M.A. (35) ve T.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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