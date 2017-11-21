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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günlük kiralanan apart dairelerde eş zamanlı denetimler yaptı. Denetime çeşitli şubelerden toplam 80 polis katıldı.

Ekipler, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü çevresi ile Kınıklı, İstiklal, Değirmenönü ve İncilipınar Mahallesi'ndeki  günübirlik konaklama yerlerinin kapılarını tek tek çalarak kimlik kontrolü yaptı. Toplam 50 apartın kontrol edildiği denetimde 12'si yabancı uyruklu 130 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulandı.

Günlük apartların kapıları tek tek çalınıp ceza yazıldı

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Günlük apartların kapıları tek tek çalınıp ceza yazıldı

210 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Günlük kayıt tutmadığı ve kaçak daire işlettiği tespit edilen 9 aparta, toplam 210 bin lira para cezası kesildi.

Günlük apartların kapıları tek tek çalınıp ceza yazıldı

Günlük apartların kapıları tek tek çalınıp ceza yazıldı

Günlük apartların kapıları tek tek çalınıp ceza yazıldı

Günlük apartların kapıları tek tek çalınıp ceza yazıldı

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