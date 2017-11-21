Günlük apartların kapıları tek tek çalınıp ceza yazıldı

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Ankara'da gece boyunca etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yarın yine Soçi'de gerçekleştirilecek Türkiye, İran ve Rusya buluşmasından önce sürpriz yaşandı.

Kokoreç ciddi bir serotonin kaynağı

Denizli'de, kampüs çevresindeki günlük apartlara yapılan denetimde ekipler ceza yağdırdı.

Encincan Ural annesi Sibel Can'ı bir kez daha gururlandırdı.

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Gençlerbirliği yönetimi, ligin 3. haftasında gönderdiği Ümit Özat'ı yeniden takımın başına getirdi.

1 Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret Hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Dilbirliği'ni tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

2 Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı Dört yıllık aradan sonra; Türkiye hava sahasını Rusya Hava Kuvvetleri'ne açtı.

3 Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu Yaklaşık 100 kişilik bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti.

4 CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası CHP'li Balbay'ın 5 yıl sonra CHP'nin iktidara geleceğini söylemesi üzerine stüdyoda kahkaha sesi yükseldi.

5 Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın PKK'lı teröristin cenazesini omuzlayan HDP'li vekillere seslenen Hakan, "Ya teröristlerle kol kola olun ya da siyaset yapın." dedi.

6 İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti Carlo Tavecchio, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gidememesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.