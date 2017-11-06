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Günlük hasılatı, 19 saniyede çaldı

Adana'da, girdiği marketin 1 günlük hasılatını 19 saniyede çalan 23 yaşındaki Özgür G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06.11.2017 - 10:06
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Adana'nın Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, kasada oturan iş yeri sahibi Ramazan Kılınç, marketin arka bölümündeki lavaboya girdi.

900 LİRAYI ÇALDI

Bu sırada motosikletle iş yerine gelen genç, içeride kimsenin olmadığını görünce kasada bulunan 900 lirayı aldı.

Günlük hasılatı, 19 saniyede çaldı

Kılınç, son anda hırsızı görünce peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Hırsız ise motosiklete binerek kaçtı. Kasadaki paraların alındığını gören Kılınç, büyük şok yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen market sahibi, bir süre sonra cep telefonuyla polisi aradı.

Günlük hasılatı, 19 saniyede çaldı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis kamera görüntüsünden kimliğini belirlediği Özgür G.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günlük hasılatı, 19 saniyede çaldı

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