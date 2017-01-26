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Günlük kiralık evler denetleniyor

Günlük kiralık evler sorunu ile ilgili yapılan yasal düzenlemenin ardından denetimler başladı.

26.01.2017 - 09:42
  1. Haberler
  2. Emlak
Günlük kiralık evler denetleniyor

Ankara'nın Eryaman mahallesinde geçtiğimiz ekim ayında kiraladığı günübirlik evde canlı bomba hazırlığı yaparken DAEŞ'li teröriste yakalanmıştı.

Günlük kiralık evler denetleniyor

Yaşanan bu olaylardan sonra şikayetleri değerlendiren polis ekipleri, kontrolleri sıklaştırdı. Emniyet yetkilileri, günübirlik ev kiralayan herkesin Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemi'ne dahil olarak kimlik bildiriminde bulunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

OHAL kapsamında 22 Kasım 2016'da yürürlüğe giren 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2'nci maddesine "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklenerek, yapılan değişiklik doğrultusunda bu tür yerlerin kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştı.

Günlük kiralık evler denetleniyor

PARA CEZALARI BELLİ OLDU

Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası öngörülmüştü.

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