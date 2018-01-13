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Günlük kiralık evlerde 8 yabancı bulundu

Denizli'de 'huzur ve güvenliğin sağlanması' uygulamasında günlük kiralık apartmanlar denetlendi.

İHA | 13.01.2018 - 04:30..
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Denizli’de 90 polisle yapılan uygulamada kurallara uymayan 9 aparta 47 bin 534 TL ceza kesildi.

Günlük kiralık evlerde 8 yabancı bulundu


ARANAN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş ekiplerinin 16 günlük kiralık olarak kullanılan ev ve apartlarda yaptığı uygulamaya 90 polis katıldı. Günlük oda veya apart kiralayan 9 aparta emniyete gerekli bilgi verilmediği ve kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle toplam 47 bin 534 TL ceza kesildi. Yapılan uygulamada, aranan iki şahıs gözaltına alındı.

Günlük kiralık evlerde 8 yabancı bulundu


8 YABANCIYA İŞLEM YAPILDI

2 Afgan uyruklu şahsa kaçak girişten, 1 Rus uyruklu şahsa ise vize ihlali ve dolandırıcılık olayından, 1 İranlı kadın ve 2 çocuğuna yurda kaçak girişten olmak üzere toplamda 8 yabancı şahsa işlem yapıldı.

Vatandaşların huzuru ve güveni için operasyon ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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