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Günlük kiralık evlerde vergi kaybı yaşandı

Türkiye'de günlük kiralık evlerde 500 milyon dolarlık vergi kaybı yaşandığı açıklandı.

27.01.2017 - 13:54
  1. Haberler
  2. Emlak
Günlük kiralık evlerde vergi kaybı yaşandı

Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, günlük kiralık evler hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki 65 bin evden, yıllık 500 milyon dolar kayıt dışı kazanç elde edildiğini belirten Aşa, “Bu iş için özel şebekeler kuruluyor. Turizm acenteleri paravan işler görebiliyor. Kirli ilişkileri ranta çeviren günlük ev kiralayanlar, gizlenmek için de farklı yollar deniyor. Evlerdeki göçmenler üzerinden “patates hat” diye tabir edilen hatları alıp, iletişim kurabiliyorlar. Daha çok internet üzerinden kiralanan bu günlük evlerde 1+0 ve 1+1 daireler kullanılıyor.” dedi.

Günlük kiralık evlerde vergi kaybı yaşandı

DÜZENLEME YAPILDI

Son olarak günlük kiralık evler hakkında, OHAL kapsamında yayımlanan son KHK ile, günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında; 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun ikinci maddesinin birinci fıkrasına, "bekar odaları" ibaresinden sonra gelmek üzere "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklendi.

Günlük kiralık evlerde vergi kaybı yaşandı

BİLDİRİ YAPILMALI

Söz konusu düzenleme ile kanunun ikinci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda.

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