Günlük kiralık evlere 'aile' ayarı

Günlük kiralık dairelere 'aile' yasağı geliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yapılacak düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAFANA GÖRE KİRALAYAMAYACAKSIN"

Tüfenkçi günlük düzenlemeyle ilgili, “Kafana göre kiralayamayacaksın. Yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek." dedi.

"HENÜZ NİHAİ KARARIMIZI VERMEDİK"

Ayrıca Tüfenkçi, "Daha önce İçişleri Bakanlığımız sadece oteldeki gibi bilgilendirme istedi. Kime kiralandığının otellerdeki gibi kimliklerle İçişleri Bakanlığına bilgilendirmeyle yetiniliyordu. Şimdi burada da biz kira hukuku ve emlak piyasası noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik. Çünkü burada da bir boşluk var. Bunun kiralanmasıyla ilgili de usul ve esaslara ilişkin bir çalışmayı yapıyorlar. Onu da yönetmeliğin içerisinde yayınlayacağız. Binanın tamamının günlük kiralamaya uygun olmasını isteyeceğiz. Diyelim ki 10 dairelik bir apartmanda 5-6 dairede aile oturuyor, 2 dairenin 6 tane odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi bu işe uygun daireler, binalar olacak. Örneğin yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek. Çünkü başka türlü yasaklamak lazım. O da olmaz. Senin de alırken veya satarken ona göre düşünmen lazım. Ona göre fiyatlandırma, talep olacak. Bu tartışılıyor. Henüz nihai kararımızı vermedik." diye konuştu.