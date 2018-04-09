taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.520
USD
4,0645
EURO
4,9918
ALTIN
173,68
PETR
67,7500

Günlük kiralık evlere 'aile' ayarı

Apartman dairelerinin yarısından fazlasında aile oturuyorsa, o binada günlük kiralama gerçekleşmeyecek.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 14:17..
  1. Haberler
  2. Emlak
Günlük kiralık evlere 'aile' ayarı

Günlük kiralık dairelere 'aile' yasağı geliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yapılacak düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Günlük kiralık evlere 'aile' ayarı

"KAFANA GÖRE KİRALAYAMAYACAKSIN"

Tüfenkçi günlük düzenlemeyle ilgili, “Kafana göre kiralayamayacaksın. Yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek." dedi.

Günlük kiralık evlere 'aile' ayarı

"HENÜZ NİHAİ KARARIMIZI VERMEDİK"

Ayrıca Tüfenkçi, "Daha önce İçişleri Bakanlığımız sadece oteldeki gibi bilgilendirme istedi. Kime kiralandığının otellerdeki gibi kimliklerle İçişleri Bakanlığına bilgilendirmeyle yetiniliyordu. Şimdi burada da biz kira hukuku ve emlak piyasası noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik. Çünkü burada da bir boşluk var. Bunun kiralanmasıyla ilgili de usul ve esaslara ilişkin bir çalışmayı yapıyorlar. Onu da yönetmeliğin içerisinde yayınlayacağız. Binanın tamamının günlük kiralamaya uygun olmasını isteyeceğiz. Diyelim ki 10 dairelik bir apartmanda 5-6 dairede aile oturuyor, 2 dairenin 6 tane odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi bu işe uygun daireler, binalar olacak. Örneğin yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek. Çünkü başka türlü yasaklamak lazım. O da olmaz. Senin de alırken veya satarken ona göre düşünmen lazım. Ona göre fiyatlandırma, talep olacak. Bu tartışılıyor. Henüz nihai kararımızı vermedik." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Oturma odalarında İtalyan modası
Ahşap ile pastel renk tonlarının buluştuğu İtalyan tarzı salon tiplerinde, karmaşık fakat oldukça sıcak bir ortam göze çarpıyor.
Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler öne çıkıyor
Ev almak isteyenler Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Beyoğlu'nu, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Ataşehir'i tercih ediyor.
Türkiye'nin ilginç 22 mimari yapısı
Türkiye'nin farklı illerinde bulunan birbirinden ilginç 22 mimari yapısı
Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler öne çıkıyor
Ev almak isteyenler Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Beyoğlu'nu, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Ataşehir'i tercih ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

172
TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

102
Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

63
Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

46
Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'da havaalanı protestosu

20
Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

69
Doğan Medya'da devir teslim: Aydın Doğan'ın vedası

Doğan Medya'da devir teslim: Aydın Doğan'ın vedası

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM