Günlük konut kiralamalarına banka zorunluluğu geldi

Yapılan yeni düzenlemeyle konut kiralamalarında elde edilen gelirlerin banka aracılığı ile ödenmesinin kapsamı genişletildi.

TEVSİK EDİLECEK

Konutlarda aylık 500 lira ve üzeri, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli kiralamalarda ise tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluğu getirildi.

BANKA VEYA PTT ARACILIĞIYLA ÖDENECEK

Kısa süreli konut kiralamalarında elde edilen gelirin banka veya PTT aracılığı ile ödenmesi gerekecek.