Günlük yaşamdan kopan insanların hikayesi: Salapurya Mahallesi

Romanın baş kahramanı, yazar Penelope Fitzgerald’ın ta kendisi. Özgür bir kadın olmak için verdiği savaşı anlatan Fitzgerald, şehrin gündelik yaşamından kopmuş insanları, çarpıcı bir dille anlatıyor.

(Penelope Fitzgerald)

SALAPURYA MAHALLESİ

Romanın baş kahramanına, Nenna adını vermiş Fitzgerald. Nenna, kocasını teknede kalmaya razı edemediğinden 6 ve 11 yaşındaki iki kızıyla Grace adındaki salapuryada yaşıyor.

Burada yaşamın zorluklarını özellikle dile getiren Nenna, çocuklarını okula göndermediği için rahibe, kocasıyla uzlaşamadığı için de ablasına hesap vermek zorunda kalıyor. Ama yine de tüm zorluklara karşı direnen özgür bir kadın olmayı da başarıyor.

Salapurya Mahallesi, çeşitli nedenlere günlük yaşamdan kopup bir arada yaşayan bu insanların öyküsünü anlatıyor…

Salapurya Mahallesi

Penelope Fitzgerald

Çev.: Sibel Sakacı

S.: 198

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Damla Karakuş

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