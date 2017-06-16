Güntay Şimşek, Türkiye'nin teknoloji çabalarını eleştirdi

Habertürk gazetesinin yazarı Güntay Şimşek, Bloomberg HT'deki programda teknoloji alanında Türkiye'nin kendini geliştirmek için uğraş verdiği, iddialı hale gelmek istediği konular için "Bu işler o kadar kolay değil" dedi.

Güntay Şimşek: Türkiye motor konusunda başarısız VİDEO

Şimşek programda şunları söyledi:

"BİZ UÇAĞIN KOLTUĞUNU YAPALIM, BAŞARIDIR"

"Biz uçağın koltuğunu yapalım. Şu andaki pozisyonumuzda uçak yapmaktan çok daha iyi iş yapmış oluruz. Çünkü biz hiç temas etmediğimiz elimizi dokundurmadığımız bir alanda her şeyi yapabileceğimizi iddia ediyoruz. Halbuki yarışacağımız şirketler beşinci, altıncı jenerasyonunu yapıyorlar.

"BU İŞLER O KADAR KOLAY DEĞİL"

Maliyet detaylarına baktığınızda yapacağınız ürününü kendi ordunuza bile satma sıkıntınız olur. Bu işler o kadar kolay değil.

"MOTOR KONUSUNDA BAŞARI YOK"

Motor konusunda henüz çok başlardayız. Ne geliştirdiğimiz savaş uçağı için TF-X'in motorunda ne Baykar'ın geliştirdiği İHA'lar konusunda hiç başarı yok. Tank da en zor konulardan bir tanesi" dedi.