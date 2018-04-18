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Spor yazarlarının şampiyonluk favorileri

Süper Lig'de son 5 hafta şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Mehmet Demirkol, "Futbol olarak favorim Beşiktaş ama geri kalan etkenlere bakarsak Başakşehir'i önde görüyorum" dedi.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 12:22..
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Spor Toto Süper Ligi'nde 29 hafta geride kaldı...

Sahasında Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliği geri alan Galatasaray, en zor fikstüre sahip takım gibi görünse de, puan olarak en iddialı ekip konumunda.

Spor yorumları Mehmet Demirkol, Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay nefes kesen yarışı değerlendirdi.

FAVORİM BEŞİKTAŞ AMA BAŞAKŞEHİR ÖNDE

Kralspor'a konuşan Mehmet Demirkol, "Futbol olarak favorim Beşiktaş ama geri kalan etkenlere bakarsak Başakşehir'i önde görüyorum. Galatasaray dış saha problemini halletse puan olarak en avantajlı takım konumunda ancak bununla ilgili elimizde henüz bir veri yok. Dış saha performansına bakıldığında lig 7'incisi." dedi.

BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAYBETMEZ

Önümüzdeki hafta oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Demirkol, "Şenol Güneş normal şartlarda Galatasaray'ı kilitler. O işleri iyi beceriyor çünkü. Beşiktaş yenilmez bence ancak Başakşehir maçında gördük, Mariano muhteşem bir gol attı ve her şey değişti." şeklinde konuştu.

Spor yazarlarının şampiyonluk favorileri

Günteki Onay ise 5'te 5 yapmaya en yakın takımın Beşiktaş olduğunu ancak Galatasaray'ın Alanya ve Beşiktaş maçlarını kazanması durumunda ipleri eline alacağını söyledi.

5'TE 5 YAPMAYA EN YAKIN TAKIM BEŞİKTAŞ

Güntekin Onay, "Herkesin bahsettiği 5'te 5'i yapmaya en yakın takım bana göre derbiyi kazanırsa Beşiktaş. Ama bu durum Beşiktaş'a yine yetmiyor. Çünkü Beşiktaş tüm maçlarını kazansa dahi Başakşehir takılmazsa şampiyon olamıyor." dedi.

G.SARAY İKİ MAÇI DA KAZANIRSA İPLERİ ELİNE ALIR

Onay, "G.Saray'ı evinde yenmek hiç de kolay değil. İki hafta sonra bu düğüm derbinin sonrasında çözülmese bile bize büyük resmi gösterebilir. Ama genel fikrim şu: G.Saray, Alanya ve Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluğa çok yaklaşır ve ipleri tamamen eline alır." ifadelerini kullandı.

Spor yazarlarının şampiyonluk favorileri

Rıdvan Dilmen ise Fenerbahçe'nin kalan 5 maçta en az 13 puan toplayacağını iddia etti.

F.BAHÇE EN AZ 13 PUAN TOPLAR

Dilmen, "Galatasaray'ın çok zorlu bir fikstürü olduğunu ve kaç puan toplayabileceğini kestiremediğini belirten Dilmen, "Kalan 5 maçta 13 puanı cepte gördüğüm tek takım Fenerbahçe. İddialı olabilir ama fikstüre baktığım zaman Fenerbahçe'nin en az 13 puan alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ise zorlu maçları var." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı dışında kalan 4 maçta 12 puan alacağını söyleyen deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe 70-72 puan yapar. Belki Kasımpaşa deplasmanında puan kaybedebilir. Galatasaray'ın gideceği deplasmanlar çok zor, net bir puan söyleyemiyorum. Beşiktaş'ın 71 puanını koydum. Galatasaray maçı hariç 12 puan yapar. O maçı hesaplayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Spor yazarlarının şampiyonluk favorileri

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