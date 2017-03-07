Günübirlik kiralamayı bildirmeyene 10 bin lira ceza

Marmaris Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi Amirliği, Çıldır Mahallesi'nde A.B'nin, konutunu Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi'ne (GİYKİMBİL) dahil etmediğini tespit etti.

İNTERNETTEN TESPİT EDİLDİ

Konutunu internet üzerinden günübirlik kiraya verdiği belirlenen A.B. hakkında, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 10 bin 383 lira idari ceza verildi.

Açıklamada, güvenlik zafiyeti yaratan günübirlik evlerle ilgili olarak, saatlik ve günlük gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülen kiralama faaliyetlerinin GİYKİMBİL sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatılarak, günübirlik kiralamalarla ilgili tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceği kaydedildi.