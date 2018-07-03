Günümüz kitaplarını daha iyi anlamamızı sağlayan kitaplar

Dil, sadece iletişim değil, aynı zamanda düşünce aracı. Dil konusundaki yazıları ve edebi incelemeleriyle tanınan Dilbilimci Alpay da, bu konudaki vurgusunu yazılarıyla yapıyor. Dilde yaşanan sorunlara ve çözümlerine kılavuzluk eden Alpay, çalışmaları ve araştırmaları ile aslında bugün okuduklarımızı daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

(Ayşe Necmiye Alpay)

“Dilimizi Dillerimiz” ve “Dil Meseleleri” olarak iki ciltten oluşan kitaplar, enfes birer dilbilim kaynağıdır.

DİLİMİZ DİLLERİMİZ

Alpay, bu eserini, çeşitli yerlerde yayımladığı yazılarını ve yaptığı konuşmaları gözden geçirerek oluşturmuştur.

Rutin bir şekilde imla kurallarına değinmekle yetinmemiş, sık yapılan hataları, kafa karıştıran konuları da özellikle irdelemiştir. Dili önemseyen, dilde korunması ya da değişmesi gerekenleri savunan Alpay, dil konusunda aydınlatıcı bir esere daha imza atmıştır.

Dilimiz Dillerimiz

Necmiye Alpay

Metis Yay.

S.: 336

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DİL MESELELERİ

Burada da ilk ciltte olduğu gibi kitap içerisindeki başlıkların büyük bir bölümü, dil konusunda ihtiyaç duyulacak noktalardan oluşuyor.

Her iki cilt de göz önüne alındığında, birer başvuru kaynağı ve çalışma malzemesi olabilir nitelikte olduğunu uman Alpay, dorusuyla yanlışıyla hayatın her halinde, dilin toplum içinde aldığı konumu vurguluyor ve dil meselelerine köklü bir bakış getiriyor.

Dil Meseleleri

Necmiye Alpay

Metis Yay.

S.: 264

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Damla Karakuş

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