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Günümüzün Hasan Sabbah'ı: Fetullah Gülen

Gazeteci Abdülkadir Özkan, yeni kitabında FETÖ'nün gizli kalmış yönlerini gün ışığına çıkartıyor.

06.07.2017 - 16:16
  1. Haberler
  2. Kitap
Günümüzün Hasan Sabbah'ı: Fetullah Gülen

Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Abdülkadir Özkan'ın geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan “Modern Zamanların Hasan Sabbah'ı - Fetullah Gülen” adlı kitapta Fetullah Gülen'in yani modern zamanların Hasan Sabbah’ının kan donduran korku imparatorluğunun tarihçesi anlatılıyor.

KAPSAMLI BİR KİTAP

Çarpıcı bilgilerin yer aldığı kitap, FETÖ elebaşısı Gülen'in gerçek yüzünü ortaya koyan bir biyografi niteliğini taşıyor. Fetullah Gülen'in zihin dünyasının derinlemesine analiz edildiği çalışmada; 28 Şubat gibi müslümanların çok zor günler geçirdiği bir dönemde, Gülen'in çıkıp, insanların saf, temiz duygularını istismar edip, büyük bir sömürü imparatorluğu kurabilmesi irdeleniyor.

Günümüzün Hasan Sabbah'ı: Fetullah Gülen

ERGENEKON, BALYOZ VE 17/25 ARALIK'DA ACIMASIZ OLDUKLARINI GÖRMÜŞTÜK

Özkan, Gülen'in gerçek yüzünü Ergenekon, Balyoz ve 17/25 Aralık süreçlerinde görüldüğünü şöyle yazdı:

"Sonuçta Fethullah Gülen'in bir din adamı, örgütsel yapısının da dini bir cemaat olmadığı artık aşikar. Gülen'e şüpheyle bakan çevrelerin kanaatlerinin doğru olduğu kesin olarak anlaşıldı. 15 Temmuz sonrası Gülen ve bağlılarının uygun şartlar oluştuğunda inandıkları 'dava' uğruna gözlerini kırpmadan masum insanları yok edebilecek kadar tehlikeli ve hastalıklı bir terör yuvalanmasına dönüşebildiklerine şahit olduk. Gülen'in talimatlarıyla iş yapan, devlet içinde kümelenmiş 'bürokratik oligarkların' Ergenekon, Balyoz ve 17/25 Aralık süreçlerinde muhataplarına karşı ne kadar acımasız olabildiklerini zaten görmüştük."

Fetullahçı Terör Örgütü'nü daha yakından tanımak isteyenler, titiz çalışmanın ürünü olan bu kitabı mutlaka okumalı...

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