Günün kitabı: 1984

Romanın adı, “Avrupa’daki Son Adam” adıyla yayımlanmak istenmiş, ancak Orwell’in yayıncısı başarılı bir pazarlama tekniği ile kitabın adını “1984” olarak değiştirmiş ve kitap, 1949’da yayımlanmıştır.

Distopya türünde bir roman olan 1984, “101 Numaralı Oda”, “Düşünce Polisi”, “2+2=5” gibi birçok kavram ve terminolojiyi lügatımıza dahil etmiştir.

(George Orwell)

1984

Bu romanın dünyası üç ayrı rejimle yönetilir: Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya…

Okyanusya, düşünmeden itaat eden ve Büyük Birader adında birine bağlılıkları olan halkın yaşadığı devlettir; Sovyetler Birliği’ni andırır…

Toplumda yaşayan her bir insanın hareketleri, düşünceleri ve davranışları izlenir. Bir yeraltı örgütü olan muhalif özellikl Kardeşlik ve bu örgütün lideri Goldstein ise, izlenen bu toplumun düşmanıdır.

Winston, romanın baş karakteridir ve dahil olduğu olaylar okuyucuyu da sürükler. Sonuna gelindiğinde ise, okurun aklında soru işaretleri doğar: Büyük Birader ve Goldstein gerçekten yaşıyorlar mıdır?

1984

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 352

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Damla Karakuş

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