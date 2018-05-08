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Günün Kitabı: Aile İçi Muhabbet

Kahramansızlığı seçerek pekiştiren bir roman "Aile İçi Muhabbet", Şiir Erkök Yılmaz’ın akıp giden Türkçesiyle hayat buluyor.

Özel Haber | 08.05.2018 - 09:41..
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Günün Kitabı: Aile İçi Muhabbet

Ankara’da geçen, dili ve kahramansızlığıyla dikkat çeken bir orta sınıf romanı Aile İçi Muhabbet. Bir ailenin üyelerinin babanın ölümü sonrası seçtiklerini anlatıyor. Farklı boyutlarıyla evlilikler, ayrılıklar, aldatmalara tanık oluyoruz romanda. Sıkıntısı ise isimlerin ve çokluğun yarattığı karmaşa...

AİLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE

Bazı acı olaylar vardır; ardından aileye gün doğar. Demiryolları memuru Hamdullah Güven’in ölümü de ailesi için yeni bir günün başlangıcı oluyor. Anneleri Meyyuse’nin yarattığı karamsarlık ve üzüntü çemberinden kurtulmaya çalışan, birbirine benzemez beş kardeş: Naciye, Sacide, Zafer, Gülsüm, Yurdaer... Eğitim, meslek edinme ve özellikle gönül ilişkilerinde geleneksel aile yapısının dayatmaları derken bizi sürükleyeci bir hikayeye götürüyor. Toplumsal beklentiler karşısında bireyin sevgi ve özgürlük arayışları... Örselenen yürekler, ödenen bedeller... Kısacası Muhabbet’le Şiddet’in aile içinde sürekli yer değiştirdiği bir Türkiye resmi var romanda.

Günün Kitabı: Aile İçi Muhabbet

27 Mayıs 1960 sonrasında Erzurum’dan Ankara’ya göç eden Güven ailesinin Yenimahalle’de başlayan hayat mücadelesi Şiir Erkök Yılmaz’ın akıp giden Türkçesiyle hayat buluyor. “Boş yere sevgiyi beklemiş durmuştu. Oysa sevgi, belki de, bir tanımsız sıkıntı denizini kulaçlamaktan başka bir şey değildi. Sacide bunu, ne yazık ki, çok geç anlamıştı. Bir daha evlenebilir miydi?”

Şiir Erkök Yılmaz

Yapı Kredi Yayınları

S: 208

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